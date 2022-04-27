В ФСБ сообщили о задержании в Белгороде россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры

Задержанные также передавали на Украину сведения о российских военных.

© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ЦОС ФСБ

В Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на транспорте и являлись сторонниками «украинского нацизма», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Также задержанные передавали на сайт «Миротворец» сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Личности подозреваемых не раскрываются. Сейчас они дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Головчино ВСУ. По словам губернатора региона, пострадали три мирных жителя.