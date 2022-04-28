МО РФ: целями украинского удара по Херсону были жилые кварталы, детсады и школы

Украинский удар был нанесен 27 апреля в районе 23 часов по московскому времени. В его ходе противник использовал баллистические ракеты комплекса «Точка-У», а также реактивные снаряды систем залпового огня большой мощности.

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В Минобороны России сообщили о целях украинского удара по Херсону. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», - отметил Конашенков.

Украинский удар был нанесен 27 апреля в районе 23 часов по московскому времени. В его ходе противник использовал баллистические ракеты комплекса «Точка-У», а также реактивные снаряды систем залпового огня большой мощности.

Игорь Конашенков подчеркнул, что украинская ракетная атака по Херсону была отражена российскими подразделениями ПВО. При этом в воздухе были сбиты 12 снарядов РСЗО большой мощности и две баллистические ракеты комплекса «Точка-У». Обломки одной из сбитых ракет упали в Шевченковском парке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов