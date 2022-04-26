Захарова ответила на слова замглавы МО Британии об ударах по РФ

Мария Захарова сравнила «глубину полета» мысли руководства Минобороны Британии с интеллектом руководства МИД этой страны.

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Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова замглавы Министерства обороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов Украины в глубине России с целью нарушить логистику поставок.

«"Глубина полета" мысли руководства Министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ также задалась вопросом, может ли Россия наносить удары по военным целям на территории стран НАТО, поставляющих оружие киевскому режиму.

«Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия - одна из этих стран», - добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что ответ на захват дипломатической собственности России в Польше может быть асимметричным. Она предупредила, что на любой недружественный шаг со стороны Польши или любой другой страны последует ответ.

До этого Мария Захарова заявляла, что правительство Хорватии продолжает развивать антироссийскую линию и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней.