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«До сих пор коленки трясутся»: жительница Херсона о ракетном ударе ВСУ по городу

Андрей Аркадьев
12:22 28.04.2022
Ранее в Минобороны России сообщили об обстреле Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими реактивными снарядами систем залпового огня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Жительница Херсона рассказала, как выглядел удар ВСУ, нанесенный по центру города. По ее словам, были разрушены окна одного из находившихся неподалеку зданий.

«Оно бахнуло сначала где-то здесь, недалеко. Громко бахнуло. Думаю, ну, это уже все. Такой звук, что я не знаю, это с ума можно сойти. До сих пор коленки трясутся. На втором этаже почти все окна побитые. Первый этаж - все разбомбили», - рассказала местная жительница.

Ранее в Минобороны России сообщили об обстреле Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности. По данным российского военного ведомства, обстрел вели украинские войска.

Российские подразделения ПВО отразили атаку, в небе над городом удалось сбить 12 снарядов РСЗО большой мощности, а также две ракеты «Точка-У». В Минобороны утверждают, что удары носили неизбирательный характер и их целями были жилые кварталы.

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