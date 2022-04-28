«До сих пор коленки трясутся»: жительница Херсона о ракетном ударе ВСУ по городу
Жительница Херсона рассказала, как выглядел удар ВСУ, нанесенный по центру города. По ее словам, были разрушены окна одного из находившихся неподалеку зданий.
«Оно бахнуло сначала где-то здесь, недалеко. Громко бахнуло. Думаю, ну, это уже все. Такой звук, что я не знаю, это с ума можно сойти. До сих пор коленки трясутся. На втором этаже почти все окна побитые. Первый этаж - все разбомбили», - рассказала местная жительница.
Ранее в Минобороны России сообщили об обстреле Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности. По данным российского военного ведомства, обстрел вели украинские войска.
Российские подразделения ПВО отразили атаку, в небе над городом удалось сбить 12 снарядов РСЗО большой мощности, а также две ракеты «Точка-У». В Минобороны утверждают, что удары носили неизбирательный характер и их целями были жилые кварталы.