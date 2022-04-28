В ФСБ сообщили об аресте в Волгограде сторонника проукраинских националистов
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, арестованный был причастен к призывам к терроризму.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
В ФСБ сообщили об аресте в Волгограде сторонника проукраинских националистов
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, арестованный был причастен к призывам к терроризму.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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