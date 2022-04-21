СМИ: вторую авиакомпанию для перевозки россиян создадут в Турции

Завершить создание авиакомпании, которая будет располагать четырьмя самолетами, планируется в кратчайшие сроки.

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Второй турецкой авиакомпанией, ориентированной на перевозку российских туристов, станет MGA Aviation. Сообщается, что перевозчик располагает парком из двух узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-900 и двух широкофюзеляжных лайнеров Boeing 777.

«Компания MGA получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Процесс развивается быстро, и завершить создание авиакомпании планируется в кратчайшие сроки», - сообщает портал Airporthaber.

Ранее сообщалось, что первая турецкая авиакомпания Southwind, созданная для перевозки россиян, начнет полеты уже мае. Ускорению вывода компании к рабочему состоянию способствовало ранее принятое ходатайство о создании компании Генеральным управлением гражданской авиации.