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Опубликованы кадры обстрела здания МГБ Приднестровья в Тирасполе

Алиса Краузе
00:14 28.04.2022
Опубликовано видео обстрела неизвестными министерского здания в Приднестровье.
© Видео: телеканал Первый Приднестровский © Фото: телеканал Первый Приднестровский
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В Сети опубликованы кадры, снятые во время нападения на здание министерства госбезопасности Приднестровья в городе Тирасполе. На записи хорошо виден процесс подготовки к обстрелу и собственно сам момент атаки.

Как можно понять по видео, группа неизвестных в составе как минимум трех человек прибыла в район инцидента на машине и припарковалась вблизи административного здания. В багажнике у злоумышленников находилось мощное вооружение, из которого они почти одновременно открыли огонь.

После произведения каждым из троих преступников одиночных выстрелов, вся группа незамедлительно покинула место происшествия на том же автомобиле. По кадрам, сделанным с другого ракурса, видно, что самым сильным и разрушительным оказался третий удар.

Ранее сообщалось, что нападавшие, по предварительным данным, стреляли по зданию из противотанковых гранатометов. В результате случившегося были повреждены верхние этажи министерства и соседние дома, у которых выбило окна взрывной волной.

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