Дыры в крышах и разбитые окна: глава Белгородской области показал последствия обстрела села Головчино ВСУ
Губернатор пообещал, что не оставит ни одного жителя села в беде. По его словам, строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня, а газоснабжение и электроэнергию восстановят в ближайшие часы.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Головчино, которое подверглось обстрелу ВСУ. По словам губернатора региона, в результате действий украинских военных пострадали три мирных жителя.
«Три человека пострадало. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», - написал он в своем Telegram-канале.
Вместе ним обход населенного пункта совершили его заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, полицейские, а также аварийные службы. Гладков также показал кадры последствий обстрела.