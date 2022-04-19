В стране и мире Материалы Следствия Дыры в крышах и разбитые окна: глава Белгородской области показал последствия обстрела села Головчино ВСУ Анна Назайкина Губернатор пообещал, что не оставит ни одного жителя села в беде. По его словам, строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня, а газоснабжение и электроэнергию восстановят в ближайшие часы. © Фото: Telegram, vvgladkov Читайте нас на: Глава Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Головчино, которое подверглось обстрелу ВСУ. По словам губернатора региона, в результате действий украинских военных пострадали три мирных жителя. «Три человека пострадало. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», - написал он в своем Telegram-канале. Вместе ним обход населенного пункта совершили его заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, полицейские, а также аварийные службы. Гладков также показал кадры последствий обстрела. «Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили», - добавил он. © Telegram, vvgladkov Губернатор пообещал, что не оставит ни одного жителя села в беде. По его словам, строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня, а газоснабжение и электроэнергию восстановят в ближайшие часы. © Telegram, vvgladkov Ранее в Минобороны РФ предупреждали, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика