Брошенное оружие и боеприпасы: МО РФ показало кадры уничтоженного укрепрайона ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили укрепрайон противника, сообщает Министерство обороны РФ.

Кадры, снятые с места событий, предоставили в распоряжение «Звезды». Где конкретно происходили боевые действия, не сообщается. В российском военном ведомстве уточнили, что отказавшиеся сложить оружие вооруженные формирования Украины были уничтожены огнем артиллерии.

В Минобороны сообщили и о потерях. Были уничтожены более 30 украинских военных. При отступлении противник бросил стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов рассказал, как российские летчики выполняют боевые задачи в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов