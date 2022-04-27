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Десятки вылетов за сутки: как истребители Су-35 и Су-30СМ работают в ходе спецоперации

Максим Низкодубов
Алиса Краузе
05:02 27.04.2022
«Звезда» рассказывает, как российские летчики выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под наблюдением регулировщика из ангара в зону технического обслуживания выруливает многоцелевой истребитель Су-35. Пока боевая машина на земле, ответственность за нее лежит на плечах специалистов.

Авиатехники проводят визуальный осмотр самолета, чтобы на фюзеляже не было трещин и повреждений. Затем проверка креплений и винтов. Особое внимание уделяется состоянию шасси, двигателя и качеству всех технических жидкостей.

Финальная стадия предполетной подготовки: бортовые инженеры проверяют все узлы и агрегаты истребителя. Только после этого он заправляется и выкатывается на взлетно-посадочную полосу.

Боевую машину передают летчику, который получает разрешение на взлет. Истребитель выходит на разгонную полосу, авиатор включает режим работы реактивных двигателей.

Шасси отрывается от земли. Истребитель отправляется на выполнение боевого задания. Взлет практически вертикальный. Сложно представить, какие перегрузки в этот момент испытывает летчик.

Набрав высоту, истребитель выходит на сверхзвуковую скорость. После выхода в заданный район летчик получает задание - уничтожить наземную цель противника. Это РЛС кругового обзора комплекса С-300 ВСУ. Пуск ракеты «воздух-земля» и стопроцентное попадание. Причем, без вхождения в зону действия неприятеля. Сразу после этого - уход на противоракетные маневры и возвращение на авиабазу.

Пока одни истребители выполняют боевые задачи в небе, здесь, на земле готовятся в взлету другие экипажи. Прямо сейчас механики и инженеры устанавливают боевое вооружение на борт одного из самолетов.

Истребители Су-30СМ и Су-35 сегодня оснащаются практически любым типом вооружения. Ракеты класса «воздух-воздух» уничтожают самолеты противника на дистанции до 300 километров. На борту есть и ракеты средней дальности. Уникальность всего комплекса вооружения в том, что применяется он вне досягаемости ПВО противника.

В боях с авиацией ВСУ российские летчики уже не участвуют. Авиабазы и аэродромы противника наши военные уничтожили в первые дни спецоперации. Кирилл - один из тех, кто успешно выполнил боевые задачи тогда и кто ликвидировал наземную цель  сегодня.  

«Самолеты противника мы можем поражать на очень больших дистанциях, так как прицельный комплекс самолеты позволяет обнаружить на больших расстояниях гораздо раньше, чем позволяют обнаружить нас самолеты противника», - объяснил военный летчик Кирилл.

Многоцелевые истребители Су-35 и Су-30СМ в составе смешанной авиагруппы Восточного военного округа совершают не менее 20 вылетов в сутки. В любую погоду, днем и ночью наши летчики выполняют боевые задачи на приграничных территориях.

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