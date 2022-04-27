В WP назвали срок конца гегемонии Запада

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Экономическое господство Запада продолжающееся 200 лет может завершиться к 2040 году с ростом ВВП Китая и Индии. Об этом пишет в публикации для газеты Washington Post обозреватель Генри Олсен.

«К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему», - считает Олсен.

По его мнению, доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году государства, которые сейчас ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента.

По его мнению, мировое влияние западных стран утрачивается с ухудшением экономических показателей: в 2000 году страны, которые ввели санкции против РФ, произвели 79,4% мирового ВВП, а к 2020 году это значение снизилось на 19%.

Олсен ответил, что интенсивный экономический прогресс Китая и Индии дал им возможность не подчиниться требованиям западных стран о введении санкций против РФ, как и отказаться от голосования при принятии резолюций ООН об осуждении действий Москвы.

«Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», - закончил журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад допустил множество просчетов в развитии зеленой энергетики и теперь пытается прикрыть их, обвиняя Россию.