Путин заявил, что Запад пытается свалить на РФ свои просчеты в зеленой энергетике

Президент отметил, что страны Запада осознавали невозможность резкого перехода на зеленую энергетику - теперь в этом они будут обвинять Россию.

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Запад допустил множество просчетов в развитии зеленой энергетики и теперь пытается прикрыть их, обвиняя Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли, отметив, что резкий переход на экологичную энергию, о которой так много говорили западные лидеры, на данном этапе невозможен.

«Они (западные партнеры. - Прим. ред.) готовы забыть о своей так называемой "зеленой повестке" и снова сделать ставку на энергетику с так называемым "высоким углеродным следом", которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть. Называли ее архаичной и грязной. Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах. Где это все теперь? Все выброшено просто на помойку. Действуют на практике совсем иначе. Изначально серьезные специалисты и аналитики предупреждали, причем публично говорили, что ускоренный зеленый переход на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию», - сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что отказ западных стран сотрудничать с Россией в различных сферах, в том числе и энергетике, привел к тому, что европейцы и американцы столкнулись с зашкаливающей инфляцией. Российский лидер отметил, что от этого пострадали миллионы людей.