МО РФ: гумкоридором для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» сегодня никто не воспользовался

Начальник НЦУО РФ отметил, что поведение украинских властей демонстрирует их безразличие к судьбам граждан собственной страны.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал проведение гуманитарной операции по эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината «Азовсталь». В частности, по словам начальника НЦУО РФ, гумкоридором, который был предложен для спасения граждан, в течение сегодняшнего дня никто не воспользовался.

«С одной стороны официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой – намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают», - сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Генерал-полковник отметил, что данное поведение украинских властей демонстрирует их безразличие к судьбам граждан собственной страны.

Напомним, Михаил Мизинцев сообщал об одностороннем прекращении боевых действий у «Азовстали» ради выхода мирных жителей. Начальник НЦУО категорически потребовал от киевских властей немедленно отдать приказ на освобождение мирных граждан, если они все-таки находятся на «Азовстали», командирам украинских националистов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.