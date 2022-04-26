МО РФ: за сутки из Украины и ЛДНР эвакуировано свыше 10 тысяч человек

С начала спецоперации из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировано 985 949 граждан, включая 178 814 детей.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ эвакуированы 10 715 человек, 1723 из которых - дети. При этом с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, говорит Мизинцев, спасены 985 949 граждан, включая 178 814 детей.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 129 025 единиц личного автомобильного транспорта, за сутки - 1 539», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Вместе с тем в российских субъектах, по данным МО РФ, продолжают функционировать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Они полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них также имеются места для отдыха и горячее питание.

Ранее, 25 апреля, Михаил Мизинцев сообщал, что за прошлые сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ эвакуированы 9 285 человек. При этом тогда государственную границу РФ пересекли 1 215 единиц личного автотранспорта.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.