Кто больше: в МИД РФ сравнили с соревнованиями поставки Западом вооружения на Украину

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Западные страны соревнуются в том, кто больше поставит на Украину летального оружия. Но в то же время эти страны декларируют мирные намерения. С такими словами выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, они как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину. А одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается. Нелогично, я бы сказала, противоречиво», - отметила она.

В эфире телеканала «Россия-1» Мария Захарова призвала стимулировать переговоры вместо военных поставок.

«Если они за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружений», - подчеркнула российский дипломат.

Накануне в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Генсек ООН выступил с предложением создания контактной группы по гуманитарным вопросам, «которая бы объединила ООН, Россию и Украину, для гарантии того, чтобы эти коридоры были эффективны».