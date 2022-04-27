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Российские расчеты С-300ПС отразили атаку крылатых ракет «противника» на учениях в Таджикистане

02:25 27.04.2022
Также во время учений были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны - отразили нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские расчеты дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС отразили атаку крылатых ракет условного противника в ходе планового учения в Таджикистане.

На полигоне Ляур дежурные расчеты обнаружили крылатые ракеты условного противника. Военнослужащие в сложной радиоэлектронной обстановке произвели сопровождение и захват высокоскоростных целей. После этого расчеты С-300ПС успешно поразили крылатые ракеты, проведя более десяти электронных пусков.

Также во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции. Все задачи отрабатывались в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре 2019 года. Основными задачами комплекса являются прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Ранее морпехи захватили аэродром условного противника в ходе учений на Балтике. Во время учений подразделения морской пехоты и спецназа взяли под контроль важный аэродром «противника», высадившись из вертолетов Ми-8. Прикрытие десанта осуществляли вертолеты Ми-24.
 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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