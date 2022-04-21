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Морпехи захватили аэродром «противника» в ходе учений на Балтике

16:49 21.04.2022
Для скрытной переброски подразделений в район выполнения задач были задействованы пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе учений Балтийского флота подразделения морпехов и спецназа взяли под контроль важный аэродром условного противника, высадившись из вертолетов Ми-8. Прикрытие действий десанта осуществляли вертолеты Ми-24.

Полеты проходили на предельно малой высоте, винтокрылые машины не входили в зону видимости средств радиолокационного обнаружения.

«Высадка тактического десанта была произведена посадочным способом после отражения массированного авиационного налета противника, нанесения ответного авиационного удара по средствам противовоздушной обороны условного противника и блокирования подступа к аэродрому», - говорится в сообщении.

Учения проводились на Балтийской косе в Калининградской области. В тренировке задействованы около 50 военнослужащих.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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