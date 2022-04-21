Армия Морпехи захватили аэродром «противника» в ходе учений на Балтике Для скрытной переброски подразделений в район выполнения задач были задействованы пять вертолетов Ми-8 и Ми-24. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В ходе учений Балтийского флота подразделения морпехов и спецназа взяли под контроль важный аэродром условного противника, высадившись из вертолетов Ми-8. Прикрытие действий десанта осуществляли вертолеты Ми-24. Полеты проходили на предельно малой высоте, винтокрылые машины не входили в зону видимости средств радиолокационного обнаружения. «Высадка тактического десанта была произведена посадочным способом после отражения массированного авиационного налета противника, нанесения ответного авиационного удара по средствам противовоздушной обороны условного противника и блокирования подступа к аэродрому», - говорится в сообщении. Учения проводились на Балтийской косе в Калининградской области. В тренировке задействованы около 50 военнослужащих. Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика