Морпехи захватили аэродром «противника» в ходе учений на Балтике
В ходе учений Балтийского флота подразделения морпехов и спецназа взяли под контроль важный аэродром условного противника, высадившись из вертолетов Ми-8. Прикрытие действий десанта осуществляли вертолеты Ми-24.
Полеты проходили на предельно малой высоте, винтокрылые машины не входили в зону видимости средств радиолокационного обнаружения.
«Высадка тактического десанта была произведена посадочным способом после отражения массированного авиационного налета противника, нанесения ответного авиационного удара по средствам противовоздушной обороны условного противника и блокирования подступа к аэродрому», - говорится в сообщении.
Учения проводились на Балтийской косе в Калининградской области. В тренировке задействованы около 50 военнослужащих.
Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов