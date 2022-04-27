Минобороны: ВС РФ доставили на Украину свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов с начала марта

С начала марта российские военнослужащие провели уже 920 гуманитарных акций на Украине, отметили в МО РФ.

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На территорию Украины, начиная со 2 марта, российские военнослужащие доставили 15 876,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В течение этого времени, говорит начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, уже проведено 920 гуманитарных акций.

«В том числе за истекшие сутки проведено 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 349,6 тонны гуманитарной помощи», - отметил генерал-полковник на брифинге.

Вместе с тем сегодня, 27 апреля, в ЛДНР, Запорожской и Харьковской областях проводятся семь гуманитарных акций. Со слов Мизинцева, в ходе них населению передается 331 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее более десяти тысяч пасхальных куличей отправили донские хлебопеки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Куличи отправились специальным самолетом вместе с гуманитарным грузом с ростовского военного аэродрома.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.