Армия Армия Армия

Минобороны: ВС РФ доставили на Украину свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов с начала марта

22:52 27.04.2022
С начала марта российские военнослужащие провели уже 920 гуманитарных акций на Украине, отметили в МО РФ.
Минобороны: ВС РФ доставили на Украину свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов с начала марта
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На территорию Украины, начиная со 2 марта, российские военнослужащие доставили 15 876,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В течение этого времени, говорит начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, уже проведено 920 гуманитарных акций.

«В том числе за истекшие сутки проведено 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 349,6 тонны гуманитарной помощи», - отметил генерал-полковник на брифинге.

Вместе с тем сегодня, 27 апреля, в ЛДНР, Запорожской и Харьковской областях проводятся семь гуманитарных акций. Со слов Мизинцева, в ходе них населению передается 331 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее более десяти тысяч пасхальных куличей отправили донские хлебопеки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Куличи отправились специальным самолетом вместе с гуманитарным грузом с ростовского военного аэродрома.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:37 В стране и мире
Президент Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы газу из России
21:46 Армия
МО РФ: из больницы Константиновки выгнали всех больных, оборудовали госпиталь ВСУ
20:35 В стране и мире
Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково в Москве
20:14 В стране и мире
Видео
Автомобиль сбил пешехода на тротуаре в центре Москвы
18:37 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео освобождения Тревора Рида из российской колонии
Популярное
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Разработчик рассказал о доступных для «Сармата» траекториях удара
Видео
Высокоточный удар: кадры уничтожения складов вооружения и техники ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.