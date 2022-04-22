Армия Армия Армия

Весточка из дома: более десяти тысяч куличей передала Ростовская область российским военным на Украине

Анна Касаткина
02:02 22.04.2022
Пасхальные сладости отправились самолетом вместе с гуманитарным грузом с ростовского военного аэродрома.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более десяти тысяч пасхальных куличей отправили донские хлебопеки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Предприниматели откликнулись на инициативу губернатора региона Василия Голубева, который призвал собрать посылки к празднику.

Куличи отправились специальным самолетом вместе с гуманитарным грузом с ростовского военного аэродрома. В отправке груза принимали участие специалисты областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Пусть эта теплая весточка из дома порадует наших защитников», - написал в своем Telegam-канале глава Ростовской области.

По словам первого заместителя регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольги Горбаневой, крупные и малые хлебопекарные предприятия, организации потребительской кооперации Ростовской области подготовили 12,5 тысяч пасхальных куличей. Она отметила, что донские предприятия АПК не в первый раз участвуют в благотворительных акциях. Так, в 2020 году проводилась благотворительная акция «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» - одна из самых крупных в регионе во время ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Сами военнослужащие, в свою очередь, к празднику Пасхи, который выпал в этом году на 24 апреля, порадуют куличами жителей освобожденных территорий на Украине. Мобильный хлебозавод, выпускающий до восьми тонн выпечки в сутки, недавно заработал в Мариуполе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:03 В стране и мире
МИД РФ: транспорт и грузы НАТО на Украине будут расцениваться как военная цель
19:47 Армия
Видео
ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ в районе Попасной
19:09 В стране и мире
Видео
«С нами придется считаться»: военный эксперт прокомментировал пуск «Сармата»
18:59 В стране и мире
Цукерберг и Харрис попали в санкционный список МИД РФ
18:27 Армия
Видео
«Ловушка захлопнулась»: как удалось заблокировать остатки украинской группировки на «Азовстали»
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.