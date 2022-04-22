Весточка из дома: более десяти тысяч куличей передала Ростовская область российским военным на Украине

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Более десяти тысяч пасхальных куличей отправили донские хлебопеки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Предприниматели откликнулись на инициативу губернатора региона Василия Голубева, который призвал собрать посылки к празднику.

Куличи отправились специальным самолетом вместе с гуманитарным грузом с ростовского военного аэродрома. В отправке груза принимали участие специалисты областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Пусть эта теплая весточка из дома порадует наших защитников», - написал в своем Telegam-канале глава Ростовской области.

По словам первого заместителя регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольги Горбаневой, крупные и малые хлебопекарные предприятия, организации потребительской кооперации Ростовской области подготовили 12,5 тысяч пасхальных куличей. Она отметила, что донские предприятия АПК не в первый раз участвуют в благотворительных акциях. Так, в 2020 году проводилась благотворительная акция «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» - одна из самых крупных в регионе во время ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Сами военнослужащие, в свою очередь, к празднику Пасхи, который выпал в этом году на 24 апреля, порадуют куличами жителей освобожденных территорий на Украине. Мобильный хлебозавод, выпускающий до восьми тонн выпечки в сутки, недавно заработал в Мариуполе.