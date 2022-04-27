МО: свыше 1 млн человек эвакуировано из Украины и ЛДНР в РФ с начала спецоперации

По данным Минобороны, за сутки из опасных районов Украины и ЛДНР эвакуировано более 16 тысяч мирных жителей.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев проинформировал, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ эвакуированы 16 480 человек, 3 354 из которых - дети. Причем эвакуация проводилась без участия украинский властей и несмотря на препятствия, создаваемые Киевом.

«Всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, за сутки - 1 848», - сказал на брифинге начальник НЦУО РФ.

Ранее более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз было доставлено в украинский город Херсон. Гуманитарные акции на территории Херсонской области российские военнослужащие проводят ежедневно. Продуктовые наборы и товары первой необходимости, а также детское питание и медикаменты доставляются не только в различные районы областной столицы, но и даже в самые отдаленные населенные пункты.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.