СМИ: итальянская Eni намерена открыть счета в рублях для покупки газа из РФ

По данным прессы, мера носит предупредительный характер, так как компания ждет дополнительных указаний от правительства по данному вопросу.

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По данным СМИ, итальянская энергетическая компания Eni намерена открыть счета в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. При этом данная мера, пишет пресса, носит предупредительный характер, поскольку компания ждет дополнительных указаний от правительства Италии по поводу того, может ли она использовать эти счета для покупки ресурса.

«Итальянский энергетический гигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что потенциально позволит ему выполнять требование России об оплате газа в местной валюте», - сообщает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам министра государственной собственности и отношений Финляндии с Евросоюзом Тютти Туппурайнен, такое решение власти приняли еще в начале месяца.