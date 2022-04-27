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Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях

Елизавета Потейчук
20:31 27.04.2022
Данное решение было принято еще в начале апреля, сообщили власти страны.
Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях
© Фото: pexels.com
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Министр государственной собственности и отношений Финляндии с Евросоюзом Тютти Туппурайнен сообщила, что страна не планирует расплачиваться рублями за российский газ. По ее словам, такое решения власти приняли еще в начале месяца.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля», - приводит газета Helsingin Sanomat ее слова.

В публикации также говорится о том, что отказ от оплаты газа из РФ в рублях соответствует позиции Еврокомиссии, а покупка голубого топлива в российской валюте противоречит условиям действующих контрактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требование оплачивать поставки природного газа в рублях было обусловлено недружественными действиями со стороны Запада, направленными на экономику России. В частности, по словам представителя Кремля, решение было принято после того, как Запад «украл» часть российских резервов.

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