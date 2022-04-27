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МО РФ: из больницы Константиновки выгнали всех больных, оборудовали госпиталь ВСУ

21:46 27.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, всех больных выгнали независимо от состояния здоровья.
МО РФ: из больницы Константиновки выгнали всех больных, оборудовали госпиталь ВСУ
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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В городе Константиновка Донецкой Народной Республики из городской больницы выгнали всех больных и оборудовали госпиталь ВСУ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

«В городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», - заявил представитель МО РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ заявил об уничтожении 141 самолета, 111 вертолетов и 609 украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции на Украине. Согласно заявлению МО РФ, также были уничтожены 2616 танков Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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