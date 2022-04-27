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МО: c начала спецоперации уничтожен 141 самолет, 111 вертолетов и 609 БПЛА ВСУ

20:22 27.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, в частности уничтожены 2616 танков ВС Украины.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил об уничтожении 141 самолета, 111 вертолетов и 609 украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Согласно заявлению Минобороны, Вооруженные силы России также уничтожили 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, было выполнено 573 задачи за ночь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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