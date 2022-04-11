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В Москве водителям может быть разрешено сразу покидать место ДТП

Марина Крижановская
05:18 11.04.2022
Отмечается, что данная мера будет работать в качестве эксперимента на МКАД, Третьем Транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.
В Москве водителям может быть разрешено сразу покидать место ДТП
© Фото: Mae Dulay, Unsplash
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В СМИ появилась информация, что водители, совершившие аварию в Москве, якобы смогут оставить место дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, сразу после ДТП водитель сможет покинуть проезжую часть для предотвращения наезда на людей и повторных дорожных происшествий во время оформления аварии. Отмечено, что данная мера будет экспериментальной.

«В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с "повторными" ДТП - наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения», - сообщает газета «Коммерсант».

В пресс-службе столичного Департамента транспорта заявили, что данная мера позволит повысить пропускную способность до 50 процентов.

«Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», - приводит информацию издание.

Так, предполагается разрешить водителю после аварии сразу съезжать с проезжей части, предварительно убедившись в отсутствии пострадавших.

Газета информировала, что вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал разработать план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы». Эксперимент может осуществляться на Московской кольцевой автодороге, Третьем Транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.

Ранее в Московской области с эстакады на трассе М-9 упал автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

По данным экстренных служб, транспортное средство пробило отбойник и упало с эстакады на дорогу в подмосковной деревне Матренино. В общей сложности в салоне автобуса находилось 20 человек.

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