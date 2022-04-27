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Путин поручил подготовить проект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно

Елизавета Потейчук
20:01 27.04.2022
Законопроект, согласно поручению главы государства, должен быть подготовлен к 1 июля.
Путин поручил подготовить проект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно
© Фото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин отдал поручение кабмину РФ подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом. Вместе с тем российский лидер назначил ответственными за данный проект премьера-министра РФ Михаила Мишустина, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, сенатора РФ Андрей Турчак и президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Также отмечается, что инициатива должна быть подготовлена к 1 июля.

«Правительству Российской Федерации подготовить проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования. Работа фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года. Также будет прорабатываться вопрос о создании единого тарифа страховых взносов. 

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