Минобороны: подразделения артиллерии РФ выполнили 309 огневых задач за день

По словам представителя МО РФ, поражено три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков проинформировал, что в ходе спецоперации подразделения российской артиллерии в течение дня выполнили 309 огневых задач. По словам представителя военного ведомства, поражено три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области.

«Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как российские летчики выполняют боевые задачи в ходе спецоперации. Так, истребители Су-30СМ и Су-35 сегодня оснащаются практически любым типом вооружения. Ракеты класса «воздух-воздух» уничтожают самолеты противника на дистанции до 300 километров.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.