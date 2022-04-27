Армия МО РФ: высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины в течение дня В числе пораженных объектов - 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметили в ведомстве. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования российских вооруженных сил поражены 17 военных объектов украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники», - сказал представитель военного ведомства на брифинге. Помимо этого авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины за день. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО предоставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам Нуланд, Вооруженные силы Украины и президент страны предоставили союзникам shopping list, то есть список желаемых покупок, и на каждом этапе помощь пытаются подстроить под потребности. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика