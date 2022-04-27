СК Приднестровья сообщил об обнаружении 10 взрывных устройств на территории радиотелецентра

В результате взрыва поврежденными оказались две самые мощные антенны - мегаваттная и полумегаваттная, отметили в СК республики.

© Фото: Пресс-центр МВД ПМР РИА Новости

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил об обнаружении 10 взрывных устройств на месте террористического акта на территории Приднестровского радиотелецентра. Следствие отмечает, что неизвестные проникли на территорию радиотелецентра, где были заложены мины и пластит. В итоге поврежденными оказались две самые мощные антенны - мегаваттная и полумегаваттная.

«Еще 10 заложенных взрывных устройств обнаружены и обезврежены на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что следы преступников, совершивших террористические акты в стране, ведут на Украину. Также глава республики подчеркнул, что руководство Приднестровья вынуждено отказаться от массовых мероприятий в День Победы из-за террористических угроз.