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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили у власти мог бы сейчас начать войну

Алексей Курильченко
17:27 27.04.2022
Ранее в Киеве призвали Грузию открыть «второй фронт» и попытаться захватить Абхазию и Южную Осетию.
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили у власти мог бы сейчас начать войну
© Фото: Evgen Kotenkoukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если бы Михаил Саакашвили оставался у власти, то он бы мог развязать войну с Россией. Об этом он сказал, комментируя слова главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который призывал Грузию открыть «второй фронт» и попытаться захватить Абхазию и Южную Осетию.

«Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война, здесь был бы второй Мариуполь. Саакашвили приехал в Грузию с одной целью - чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот. Это прямо бы означало развязывание новой войны. Вы можете себе представить насколько грязную провокацию мы смогли предотвратить?» - сказал премьер в эфире телеканала Rustavi-2.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 28 сентября. 1 октября политика задержали и поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Также ранее экс-президента страны заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего президента приговорили к трем годам тюрьмы, по второму - к шести. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку.

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