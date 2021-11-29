После 50 дней голодовки: опубликовано видео с Саакашвили из зала суда

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал на видеотрансляцию из зала Тбилисского городского суда, где началось заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании «Имеди», в которых обвиняется глава государства. Запись процесса ведет на странице в Facebook адвокат политика Шота Тутберидзе. Таким образом, Саакашвили впервые заметили на публике после его задержания.

Напомним, что экс-глава государства был впервые задержан в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего президента приговорили к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.

В знак протеста Саакашвили сразу объявил голодовку. В четверг, 18 ноября, сообщалось, что политик потерял сознание, после чего его перевели в тюремную реанимацию. Его личный врач Николоз Кипшидзе заявлял, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии.

Следует отметить, что бывший президент Грузии обещал прекратить объявленную им голодовку, если его переведут из тюрьмы в военный госпиталь в Гори. В Министерстве здравоохранения страны выразили надежду, что это поспособствует прекращению охватившей страну «эпидемии голодовки» - в знак солидарности голодовку объявили соратники Саакашвили, а также многие депутаты и врачи.