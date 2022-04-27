Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий
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Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий
В ДPУГИХ CMИ
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