Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей

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В ближайшее время власти РФ объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин.

«Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей», - рассказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде в программе на телеканале «Россия-1».

Ранее президент России поручил российскому правительству предоставить предложения о доиндексации зарплат, пенсий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Глава государства обозначил срок подготовки инициатив до 20 апреля.