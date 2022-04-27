МИД РФ сообщил о высылке восьми сотрудников посольства Японии

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В министерстве иностранных дел России сообщили, что восемь сотрудников посольства Японии должны покинуть территорию страны до 10 мая. Как отметили в МИД, власти Токио с начала специальной военной операции по защите Донбасса «взяли откровенно враждебный антироссийский курс.

«Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. Это сопровождается нагнетанием русофобской истерии в японском обществе, созданием в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. серьезных препятствий для нормального функционирования российских загранучреждений», - сообщается на сайте ведомства.

Ранее автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявила Япония, покинул территорию дипломатической миссии в Токио. Сделали они это под марш «Прощание славянки». Посол РФ Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за их самоотверженную и эффективную работу.