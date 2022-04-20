Автобус с российскими дипломатами покинул дипмиссию в Токио

Посол РФ Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за их самоотверженную и эффективную работу.

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Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявила Япония, покинул территорию дипломатической миссии в Токио. Сделали они это под марш «Прощание славянки».

Посол РФ Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за их самоотверженную и эффективную работу. Он отметил, что решение Японии «произвольное» и «недружественное».

«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга», - передает слова Галузина РИА Новости.

Он оценил это решение японских властей как «крайне контрпродуктивный шаг для российско-японского диалога».

Ранее посол Люксембурга был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.