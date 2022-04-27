Военные следователи СК начали работу в Мариуполе на постоянной основе

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Военные следователи Следственного комитета России начали работу в Мариуполе на постоянной основе. Цель - фиксация фактов преступлений украинских боевиков как в самом городе, так и в его пригородах. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 25 апреля группы военных следователей Следственного комитета России на постоянной основе начали работу по выявлению фактов преступлений украинского режима на территории Мариуполя и прилегающих населенных пунктов. Сотрудниками СК РФ выявляются и фиксируются факты и доказательства преступлений. Все материалы будут приобщаться к уголовным делам», - заявил представитель СК корреспонденту РИА Новости.

Сообщается, что следователи опрашивают проживающих в Мариуполе людей и лично посещают места преступлений. Так, например, был произведен осмотр базы «Азова»*. Против бойцов этого батальона в России и так возбуждены уголовные дела, но не приходится сомневаться, что по итогам работы в Мариуполе их количество значительно вырастет.

Ранее «Звезда» показывала, как жители Мариуполя восстанавливают родной город.

* «Азов» - полк украинских националистов, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.