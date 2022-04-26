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Из руин к мирной жизни: как жители Мариуполя восстанавливают родной город

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
18:27 26.04.2022
Как можно быстрей разобрать завалы в мариупольском драмтеатре необходимо, чтобы добраться до тел, которые под ними находятся. Сколько человек погибло при взрыве театра, до сих пор неизвестно. Тела остаются в разрушеных домах и просто на улицах. Температура воздуха уже за плюс 20. Вывозные бригады работают фактически без перерыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мариуполе, зачищенном от националистов, приступили к разбору завалов. Основные работы сейчас у драмтеатра, который украинские неонацисты взорвали вместе с находившимися там людьми. Под обломками до сих пор ищут тела погибших. Активно помогают местные жители. Говорят, ужасов уже насмотрелись, хотят быстрей вернуться к мирной жизни. За процессом восстановления наблюдал Павел Кольцов.

Тяжелая техника МЧС ДНР разгребает завалы на месте Мариупольского драмтеатра. Вручную помогают местные жители. Пока другой работы в городе немного. Здесь труд оплачивается, плюс выдаются продуктовые наборы. Но много и тех, кто считает восстановление города личным долгом.

«Это наш город, и мы его восстанавливаем. В этот театр я приводила своего маленького сына, здесь я гуляла со своими внуками, тут мы кормили голубей, катались на лошадках, как я могу пройти мимо этого», - призналась жительница Мариуполя Татьяна Андреева.

Татьяну Андрееву вместе с соседями украинские националисты выгнали из квартир в подвалы. Рассказывает, когда бойцы Народной милиции штурмовали дом, шансов сдаться в плен у украинских военных не было. Украинские националисты стреляли им в спину.

«Проспект металлургов, 121. Там были «Азов»* и ВСУшники. И, когда ВСУшники выходили с поднятыми руками, «азовцы»* их в спину расстреливали. Свои в своих стреляли», - заявил Андреева.

Как можно быстрей разобрать завалы необходимо, чтобы добраться до тел, которые под ними находятся. Сколько человек погибло при взрыве театра, до сих пор неизвестно. Тела остаются в разрушеных домах и просто на улицах. Температура воздуха уже за плюс 20. Вывозные бригады работают фактически без перерыва.

Младшему в 4-й класс, старшему в 7-й. Анастасия Горжинская пришла записывать детей в школу. Тех, где готовы возобновить работу, в городе пока мало.

«В школах и детских садиках украинские военные и националисты устраивали свои базы. Поэтому здания пострадали. Вот эта например восстановлению уже не подлежит. Школу удерживал запрещенный в России полк "Азов"*», - заметил корреспондент.

В школах, где дети скоро снова вернутся за парты, учиться будут до 1 июля. Летние каникулы решили сократить, чтобы наверстать школьную программу.

*«Азов» - полк украинских националистов, экстремистская организация, запрещена в России

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