Поставки российских энергоносителей могут продолжаться только после надлежащей оплаты, заявил Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки в недружественные страны могут быть возобновлены только после оплаты в надлежащей форме.

«Оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок», - ответил Песков на вопрос, могут ли восстановить поставки тем, кто отказался от расчетах в рублях.

Отвечая на вопрос о том, будут ли прекращены поставки газа в страны Европы, кроме Польши и Болгарии, Песков заявил, что если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента будет выполняться.

«Разумеется, все просчитано, все риски спрогнозированы и предприняты необходимые меры», - заявил Песков в ответ на вопрос о рисках для бюджета РФ от прекращения поставок энергоресурсов.

Песков также сообщил, что требование оплачивать поставки природного газа в рублях было обусловлено недружественными действиями со стороны Запада, направленными на экономику России. В частности, заявил представитель Кремля, у России фактически украли значительную часть резервов.