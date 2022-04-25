Путин поручил выделить авиакомпаниям 110 млрд рублей на компенсацию расходов

Российский президент также поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 миллиардов рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года.

«Правительству РФ: ...разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года.., предусмотрев при этом: выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не менее 110 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года.

Ранее Президент Российской Федерации присвоил имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.

До этого, глава российского государства подписал указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Согласно документу, координатором информсистемы будет Администрация президента РФ.

Также президентом Российской Федерации было предложено снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых в качестве стимулирования спроса на жилье. Владимир Путин добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца текущего года.