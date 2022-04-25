Путин поручил выделить авиакомпаниям 110 млрд рублей на компенсацию расходов
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 миллиардов рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года.
«Правительству РФ: ...разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года.., предусмотрев при этом: выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не менее 110 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.
Кроме того, российский президент поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года.
Ранее Президент Российской Федерации присвоил имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.
До этого, глава российского государства подписал указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Согласно документу, координатором информсистемы будет Администрация президента РФ.
Также президентом Российской Федерации было предложено снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых в качестве стимулирования спроса на жилье. Владимир Путин добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца текущего года.