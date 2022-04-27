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«Ролики на разных языках»: RT запустил новый проект о спецоперации на Украине

Марина Крижановская
01:23 27.04.2022
Так, Маргарита Симоньян объяснила принцип работы с информационной блокадой в других странах мира: скачать необходимый ролик на нужном языке из 17 возможных, отправить его своим знакомым, например, в Европе.
«Ролики на разных языках»: RT запустил новый проект о спецоперации на Украине
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости
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RT разработал и запустил новый проект «Ролики на разных языках». Так, в Telegram-канале будут доступны видео о спецоперации на Украине на 17 языках мира.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в открытом доступе будут опубликованы видео с обращением со сложившими оружие, как обращается с таковыми украинская сторона.

«Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона - вся та информационная картинка, в которой мы живем. Мы их <...> до 35 нарастим», - сообщает главный редактор RT.

Она объяснила принцип работы с информационной блокадой в других странах мира: скачать необходимый ролик на нужном языке, отправить его своим знакомым, например, в Европе.

«Вы заходите, скачиваете ролик на том языке, на каком вам надо, и отправляете его своим друзьям, знакомым в Польшу, в Германию, в Финляндию - куда хотите, на том языке, на каком надо. И дальше они его отправляют еще дальше», - добавила Симоньян в своем Telegram-канале.

Она попросила всех, кому не безразлично, присоединиться к «этому проекту народного информационного ополчения».

«И если этим заинтересуется масса людей, масса людей в этом примет участие, мы сможем, мы все, как народ, очень гордиться тем, что мы действительно для каких-то людей на этом Западе, оказавшемся "в бункере на "Азовстали" вместе с Белым домом, сможем изменить их мнение и показать им хоть что-то», - подытожила главред RT Маргарита Симоньян.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал«Звезде», что украинские пиар-технологи подают своему потребителю искаженную информацию о специальной военной операции России. Он добавил, что в украинском руководстве сидят специалисты, которые всю жизнь зарабатывали деньги постановочными мероприятиями и знают, как вести информационную войну.

Пропаганда используется как в госуправлении, так и при ведении боевых действий.

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