Пушилин рассказал, как украинские пиар-технологи ведут информационную войну

В украинском руководстве сидят специалисты, которые всю жизнь зарабатывали деньги постановочными мероприятиями и знают, как вести информационную войну, добавил Пушилин.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские пиар-технологи подают своему потребителю искаженную информацию о специальной военной операции России, заявил «Звезде» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы видим массу постановочных сюжетов, мы видим кровавые провокации. Со стороны Украины они используются как элемент информационной войны, чтобы обесчеловечить ВС РФ, и делают это они с особым цинизмом, с отсутствием человечности. Они жертвуют своими гражданами, жертвуют детьми, стариками, женщинами», - сказал он.

По словам Пушилина, в украинском руководстве сидят специалисты, которые всю жизнь зарабатывали деньги постановочными мероприятиями и знают, как вести информационную войну. Пропаганда используется как в госуправлении, так и при ведении боевых действий, заметил глава ДНР.

«Четко можно было проследить по ряду провокаций, которые сами сфабриковали и распиарили. Я говорю и про Бучу, и про Краматорск, и про Ирпень, и ряд других более локальных мероприятий, которые они совершали в ходе проведения спецоперации с 24 февраля», - добавил он.

Пушилин добавил, что украинское общество подвержено жуткой пропаганде, которая работает на нагнетание ситуации, формирование параллельной реальности.

Также Пушилин рассказал, что украинские военные управляли видеокамерами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, через них следили за передвижением подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и корректировали ведение огня в отношении военных объектов.