Армия Ввысь и навстречу целям: кадры пуска «Калибров» в ходе спецоперации на Украине Ракеты взмывают в небо с одного из кораблей ВМФ России и устремляются навстречу целям - военным объектам Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует видео со стартом высокоточных ракет «Калибр», запущенных в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Ракеты взмывают в небо с фрегата Черноморского флота и устремляются навстречу целям - военным объектам Украины. Пуск производился из акватории Черного моря. Ранее в оборонном ведомстве России сообщали, что ракетами «Калибр» была уничтожена крупная партия иностранного оружия, находившаяся на Запорожском алюминиевом комбинате. Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России были поражены 59 военных объектов Украины за ночь. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика