«Затрагивает душу»: суворовцы первыми увидели мультфильм «Суворов. Великое путешествие»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Киностудия «Союзмультфильм» готовит большую премьеру. Впервые за 20 лет на экраны выходит полнометражный мультфильм - «Суворов. Великое путешествие», посвященный сражениям русского полководца. Неслучайно одними из первых зрителей - еще до большого проката - стали воспитанники суворовских училищ. За похождениями главного героя - юноши, который по воле случая принял участие в знаменитом Швейцарском походе, - мальчишки следили затаив дыхание. Им понравилось все - и подвиги, и любовь, и, конечно, образ самого Суворова.

«Фильм очень затрагивает душу, ну про любовь саму... Иногда на некоторых моментах хочется плакать даже, видно было», - рассказал воспитанник Московского суворовского военного училища Владислав Щириков.

Ранее воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища первыми в городе посмотрели художественный фильм «Небо», посвященный подвигу выпускника пятой роты училища 1987 года Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего в САР в ноябре 2015 года. Премьерный показ состоялся 21 ноября в одном из кинозалов Екатеринбурга.