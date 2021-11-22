Суворовцы первыми в Екатеринбурге посмотрели фильм «Небо», посвященный летчику Олегу Пешкову

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища первыми в городе посмотрели художественный фильм «Небо», посвященный подвигу выпускника 1987 года пятой роты училища Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего в САР в ноябре 2015 года.

Премьерный показ состоялся 21 ноября в одном из кинозалов Екатеринбурга. Художественную ленту посмотрели суворовцы пятой роты и офицеры-воспитатели. Накануне в училище прошли уроки мужества, посвященные подвигу подполковника Олега Пешкова и его штурмана капитана Константина Мурахтина.

В 2016 году приказом Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу подполковник Пешков Олег Анатольевич навечно зачислен в списки пятой роты суворовцев Екатеринбургского суворовского военного училища. Его имя и воинское звание ежедневно произносится во время вечерней поверки, а в расположении подразделения установлена кровать летчика-героя.

Подполковник Олег Пешков - военный летчик, Герой России, выпускник пятой роты Екатеринбургского суворовского военного училища 1987 года. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. Спустя несколько месяцев, 24 ноября года фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит над территорией Сирии, экипаж катапультировался. Во время приземления на парашюте Олег Пешков был убит огнем боевиков с земли.

Всего в Екатеринбургском СВУ - 12 выпускников - Героев Советского Союза и РФ, семерым из них звание Героя России присвоено посмертно.