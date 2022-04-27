Канцлер Австрии сообщил о принятии условий РФ по оплате газа

Путин заверил, что поставки газа в Австрию не прекратятся и топливо можно оплачивать в евро, заявил Нехаммер.

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Власти Австрии приняли условия России по новой схеме оплаты поставок российского газа. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы, (австрийская нефтегазовая компания) OMV, приняли условия по оплате, то же сделали в Германии... Это было важно для нас, и поэтому во время нашей беседы Путин сам заверил, что газ продолжит поставляться и можно оплачивать в евро. Эта ситуация для нас не изменилась», - цитирует Нехаммера РИА Новости.

Сообщается, что министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер подтвердила, что перебоев с поставками газа в страну не было. Также она заявила, что поставки российского топлива необходимо, чтобы заполнить хранилища до зимы, тем не менее Вена ведет работу по диверсификации источников топлива.

Канцлер добавил, что президент РФ Владимир Путин заверил в надежности поставок для Австрии, для страны ситуация не изменилась.

Ранее Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин во время переговоров гарантировал, что поставки российского газа в страну будут стабильными. При этом Австрия продолжит оплачивать топливо в евро, министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что Вена не поддержит введение против России газового эмбарго. По его словам, промышленность страны в значительной степени зависима от российского топлива.