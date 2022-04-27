«Пистолет стреляет, а она - передо мной»: новые подробности трагедии с выстрелом Болдуина на съемках фильма

Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета во время съемок, будучи уверенным, что он не заряжен.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: face to face Instagram Globallookpress

Полицейский забегает на съемочную площадку. Нагрудная камера полицейского сняла первые кадры с места трагедии. Материалы опубликовал шериф округа Санта-Фе. Инцидент на съемочной площадке фильма «Ржавчина» стал роковым.

На видео мужчина подбегает к еще живой сотруднице Галине Хатчинс. Рядом ее коллега - режиссер Джоэл Соуза, раненный рикошетом. Бутафорский пистолет голливудского актера Алека Болдуина по неизвестным причинам оказался заряжен боевым патроном. На оперативной съемке актер действительно выглядит шокированным.

«Это я стрелял из пистолета», - говорит актер Болдуин.

Полицейский сообщает, что должен найти коллегу и вместе им необходимо будет пообщаться с Болдуином. Он соглашается.

С первых минут Болдуин начал активно сотрудничать со следствием, охотно делился с полицейскими всеми деталями трагических минут.

«Я стреляю, зная, что в направлении выстрела никого не должно быть. Я уверен, что пистолет пустой, как это всегда было на репетициях. Но пистолет стреляет, а она (актриса. - Прим. ред.) оказывается прямо передо мной», - рассказывает следствию Алек Болдуин.

Гибель Хатчинс на съемочной площадке вызвала бурю возмущения американской публики. А сам Алек Болдуин, по словам его супруги подвергся колоссальному прессингу.

Кто виновен в трагедии на этот раз следователи выясняли полгода. Вердикт - правила безопасности на съемочной площадке не соблюдались. На кинокомпанию наложен штраф, который обвиняемые уже пообещали обжаловать.

Ранее сообщалось, что трагедия на киноплощадке произошла 22 октября 2021 года. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу.

Женщина умерла в больнице, режиссер получил ранения. Позже Болдуин признался, что не знал о боевых патронах в пистолете, так как в обойме должны были находиться холостые.