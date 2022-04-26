В ГД внесли проект постановления об амнистии за неопасные нарушения ПДД

Освобождение автомобилистов от штрафов за неопасные административные правонарушения может стать существенным подспорьем в условиях санкций.

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов РФ Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«С коллегами по ЛДПР предлагаем амнистировать автомобилистов, совершивших неопасные административные правонарушения. Это то, что предусмотрено 12-й главой КоАп РФ за исключением статей 12.8 (управление авто в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения)», - написал Нилов.

По его словам, реализация этой инициативы станет для российских семей существенным подспорьем в текущей социально-экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что водителей, попавшихся на малозначительных нарушениях ПДД, не будут привлекать к ответственности, но усилят внимание на тех, кто совершает более серьезные правонарушения, например, управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии.