ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения, заявили в ГИБДД.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Водителей, попавшихся на малозначительных нарушениях ПДД, не будут привлекать к ответственности, но усилят внимание на тех, кто совершает более серьезные правонарушения, например, управляет транспортным средством не в трезвом состоянии. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД РФ.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве пояснили, что согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ к малозначительным относят правонарушения, формально содержащие признаки административного правонарушения, но не представляющих существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, к примеру - отсутствие брызговиков на легковых автомобиля или стеклоомывателей.

В ведомстве отметили, что есть правонарушения, которые не могут быть признаны малозначительными не при каких обстоятельствах.

«К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") КоАП РФ», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы следит в социальных сетях за блогерами, которые пропагандирует нарушение правил дорожного движения.