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В СФ заявили, что Запад не сможет заболтать проблему ущемления интересов россиян за рубежом

Виталий Музыка
07:17 26.04.2022
Москва видит угрозы для соотечественников за рубежом из-за поднявшейся волны русофобии в западных странах и не будет о них молчать, заявил Джабаров.
В СФ заявили, что Запад не сможет заболтать проблему ущемления интересов россиян за рубежом
© Фото: Maren Richter, dpa, Globallookpress
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что западным странам не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Джабаров напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил о том, что Запад отказывает РФ в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских.

«Угрозы нашим соотечественникам мы видим, и молчать о них не будем. Обеспечение прав и интересов русского зарубежья, ответ на дипломатическую войну со стороны недружественных государств стали одними из тем заседания Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», - написал он.

По его словам, в волну русофобии, которая становится похожа на коллективное помешательство, попали иностранцы, проявляющие симпатию к России и гражданам, культуре и языку.

«Появляется все больше свидетельств нарушений общепризнанных норм международного права, и на этом фоне мы ждем реакцию со стороны авторитетных международных организаций, которые старательно отворачиваются от этого», - пишет Джабаров.

Политик отметил, что по разным оценкам за рубежом проживают от 20 до 40 млн соотечественников, чьи интересы и безопасность должны быть надежно защищены.

«Россия своих не бросает», - заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что расизм по отношению ко всему русскому и русофобия поощряются на самом высшем уровне во многих странах мира.

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