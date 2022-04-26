В СФ заявили, что Запад не сможет заболтать проблему ущемления интересов россиян за рубежом
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что западным странам не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Джабаров напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил о том, что Запад отказывает РФ в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских.
«Угрозы нашим соотечественникам мы видим, и молчать о них не будем. Обеспечение прав и интересов русского зарубежья, ответ на дипломатическую войну со стороны недружественных государств стали одними из тем заседания Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», - написал он.
По его словам, в волну русофобии, которая становится похожа на коллективное помешательство, попали иностранцы, проявляющие симпатию к России и гражданам, культуре и языку.
«Появляется все больше свидетельств нарушений общепризнанных норм международного права, и на этом фоне мы ждем реакцию со стороны авторитетных международных организаций, которые старательно отворачиваются от этого», - пишет Джабаров.
Политик отметил, что по разным оценкам за рубежом проживают от 20 до 40 млн соотечественников, чьи интересы и безопасность должны быть надежно защищены.
«Россия своих не бросает», - заключил Джабаров.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что расизм по отношению ко всему русскому и русофобия поощряются на самом высшем уровне во многих странах мира.