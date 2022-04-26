«Работайте, старшие братья!»: участники спецоперации получили письма и подарки от детей со всей России

В памятных подарках - слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой от детей из разных регионов Российской Федерации.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Участники специальной военной операции на Украине получили подарки от соотечественников. Так, российские школьники приготовили письма и рисунки с пожеланиями для военных. Среди пожеланий значатся «Желаем вам быть крепче стали» и «Работайте, старшие братья!».

Письма артиллеристам передали в руки прямо на позициях. В посланиях от детей из разных регионов Российской Федерации слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто в данный момент самоотверженно выполняет боевые задачи.

Немногим ранее «Звезда» показала, какие письма школьники отправляют участникам спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Некоторые пишут целые сочинения о том, как восхищаются их подвигами. Первоклассники отправляют рисунки. Так по всей России проходит акция «Письмо солдату».